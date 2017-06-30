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Агент: хоккеист Орлов и "Вашингтон" были заинтересованы в долгосрочном соглашении

Спорт
30 июня, 18:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам Марка Гандлера, переговоры о продлении контракта с защитником осложнялись тем, что клубу нужно было перезаключить контракты с рядом лидеров

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Дмитрий Орлов

Дмитрий Орлов

© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" и российский защитник Дмитрий Орлов были заинтересованы в заключении долгосрочного контракта, который в итоге был подписан. Об этом ТАСС рассказал агент Орлова Марк Гандлер.

В пятницу было объявлено о подписании "Вашингтона" с 25-летним Орловым шестилетнего соглашения, по которому хоккеист заработает $30,6 млн. Предыдущий контракт игрока, рассчитанный на год, истекал в конце июня. В начале недели стало известно, что "Вашингтон" сделал Орлову, который находился в статусе ограниченно свободного агента, квалификационное предложение.

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"Мы обсуждали различные сроки, наша позиция была очень уверенной. Мы были готовы подписать контракт на любой срок - у нас для каждого периода были свои цифры и требования, - сказал Гандлер. - В итоге и клуб, и игрок были заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Думаю, что после шести лет у Димы будет возможность подписать еще один долгосрочный контракт".

По словам Гандлера, переговоры о продлении контракта с Орловым осложнялись тем, что клубу нужно было перезаключить контракты с рядом лидеров.

"Вашингтону" нужно подписать О'Ши, Кузнецова, Бураковски, еще пару игроков и защитника на рынке свободных агентов. Рамки у нас были жесткие, и было очень сложно выходить за них, но все получилось. Мы очень довольны, что Дима будет еще шесть лет находиться в "Вашингтоне". Эта команда подходит ему по философии, стилю игры - тренеры и руководство клуба в него верят, его очень любят болельщики, и его роль будет продолжать увеличиваться с каждым годом", - отметил он.

В составе "Вашингтона" Орлов дважды становился победителем регулярного чемпионата НХЛ (2016, 2017). Защитник является чемпионом мира среди молодежных команд (2011), чемпионом мира (2014) и двукратным бронзовым призером этого турнира (2016, 2017).

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