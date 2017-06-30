"Халл Сити" совершил первую покупку при Слуцком, подписав нападающего Эдвардса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Халл Сити", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, подписал контракт с валлийским нападающим Лиамом Эдвардсом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 18-летним нападающим рассчитан на один год с возможностью продления еще на год. Эдвардс с 2013 года находился в системе "Суонси".

Слуцкий стал главным тренером "Халл Сити" 9 июня. В сезоне-2017/18 клуб сыграет в чемпионшипе [второй по силе лиге чемпионата Англии].

В матче первого тура "Халл Сити" сыграет в гостях с "Астон Виллой" 5 августа.