ОКР подписал меморандум о сотрудничестве с посольством Южной Кореи в популяризации ОИ-2018

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) и посольство Южной Кореи в Российской Федерации подписали в субботу меморандум о сотрудничестве, стороны взяли на себя обязательства содействовать популяризации зимней Олимпиады, которая пройдет в феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, на территории России.

Церемония подписания состоялась в рамках "Олимпийского дня", который празднуется в субботу в московском парке "Сокольники". С российской стороны документ подписал генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев, от Южной Кореи - чрезвычайный и полномочный посол в Российской Федерации Пак Ро Бек.

"Выражаю надежду, что Россия успешно выступит на ОИ-2018. Это послужит популяризации спорта во всем мире и подчеркнет ценности олимпийского движения", - сказал посол Южной Кореи.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.