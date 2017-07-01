ОКР подписал меморандум о сотрудничестве с посольством Южной Кореи в популяризации ОИ-2018

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) и посольство Южной Кореи в Российской Федерации подписали в субботу меморандум о сотрудничестве, стороны взяли на себя обязательства содействовать популяризации зимней Олимпиады, которая пройдет в феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, на территории России.
Церемония подписания состоялась в рамках "Олимпийского дня", который празднуется в субботу в московском парке "Сокольники". С российской стороны документ подписал генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев, от Южной Кореи - чрезвычайный и полномочный посол в Российской Федерации Пак Ро Бек.
"Выражаю надежду, что Россия успешно выступит на ОИ-2018. Это послужит популяризации спорта во всем мире и подчеркнет ценности олимпийского движения", - сказал посол Южной Кореи.
Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.