"Спартак" подписал контракт с сербским футболистом Петковичем

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с сербским защитником Марко Петковичем. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В субботу Петкович прибыл в расположение "Спартака" в Словению после прохождения медосмотра. О длительности соглашения с 24-летним футболистом не сообщается. Ранее СМИ сообщали о том, что Петкович перейдет в "Спартак" на правах свободного агента по истечению контракта с белградской "Црвеной Звездой" и подпишет двухлетний контракт.

"Во-первых, я очень горд, а во-вторых, это очень большой шаг вперед в моей карьере, - сказал Петкович. - И еще здорово, что я пришел в "Спартак" именно из "Црвены Звезды". Именно из этого сербского клуба тринадцать лет назад в "Спартак" перешел Неманья Видич. Причем, мне рассказывали, что он также подписал контракт в начале июля".

"Карьера Видича в спартаковской футболке сложилась счастливо. Но я не смею проводить аналогию и загадывать наперед, поскольку Видич - это легенда европейского футбола, а я пока лишь в середине пути", - добавил защитник.

В прошлом сезоне Петкович провел в составе "Црвены Звезды" 35 матчей в чемпионате Сербии, в которых забил четыре гола. В составе сборной Сербии защитник сыграл два матча.