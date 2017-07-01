"Зенит" объявил о переходе футболиста "Ромы" Паредеса

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" оформил переход аргентинского полузащитника Леандро Паредеса из итальянской "Ромы". Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Контракт 23-летнего аргентинца с командой рассчитан на четыре года.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что "Зенит" готов заплатить за аргентинца 25 млн евро. Отмечалось, что санкт- петербургский клуб готов предложить 23-летнему футболисту контракт с зарплатой в 3 млн евро в год.
Паредес сначала выступал за"Рому" на правах аренды - в сезоне-2014/15, будучи футболистом аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2015 году полузащитник перешел в римский клуб на постоянной основе. В прошедшем сезоне он принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, в которых отметился тремя голами.
В июне 2017 года Паредес дебютировал в составе сборной Аргентины в товарищеском матче против сборной Сингапура, отметившись голом и результативной передачей.