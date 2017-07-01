Карлсен и Со лидируют на этапе Гран-тура в Бельгии, Крамник - пятый

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и американский гроссмейстер Уэсли Со делят лидерство перед заключительным днем второго этапа серии Гран-тур, который проходит в Бельгии.
В третий соревновательный день турнира все десять шахматистов сыграли друг с другом в блиц. Карлсен обыграл индийца Вишванатана Ананда, француза Максима Вашье-Лаграва, украинца Василия Иванчука, россиянина Яна Непомнящего, армянина Левона Ароняна, грузина Баадура Джобаву, американца Уэсли Со; сыграл вничью с россиянином Владимиром Крамником и проиграл голландцу Анишу Гири. Со обыграл Джобаву, Ананда, Непомнящего, сыграл вничью с Крамником, Иванчуком, Ароняном и проиграл Вашье-Лаграву, Гири и Карлсену.
Крамник был сильнее Гири, Джобаву, Вашье-Лаграва и свел вничью партии с Карлсеном, Со, Анандом, Иванчуком, Непомнящим и Ароняном. Другой российский гроссмейстер Непомнящий победил Иванчука, Джобаву, Вашье-Лаграва, сыграл вничью с Ароняном, Гири, Анандом, Крамником и уступил Карлсену и Со.
Первое место перед последним днем турнира делят Карлсен и Со, набравшие по 18,5 очков. Далее идут Вашье-Лаграв (16,5), Гири (15,5), Крамник (15), Непомнящий (14), Аронян (13,5), Ананд (13), Иванчук (9) и Джобава (1,5). В заключительный день каждый из шахматистов сыграет девять партий в блиц.
Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе - "классический" Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу, а в ноябре-декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.
Общий призовой фонд тура составляет 1,2 млн евро.