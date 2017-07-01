Агент: три клуба НХЛ интересуются форвардом "Локомотива" Локтионовым

Россиянин Поветкин победил украинца Руденко в бою за интернациональные титулы WBA и WBOСпорт 1 июля, 23:44
Агент: российский хоккеист Якупов определится с новым клубом в течение двух днейСпорт 1 июля, 23:38
Гончаренко: Дзагоев наверняка сыграет в следующем контрольном матче ФК ЦСКАСпорт 1 июля, 23:35
Программа реновации жилого фонда в Москве. ДосьеБиографии и справки 1 июля, 23:25
Агент: три клуба НХЛ интересуются форвардом "Локомотива" ЛоктионовымСпорт 1 июля, 22:55
Россиянин Куликов подписал контракт с клубом НХЛ "Виннипег" на сумму $13 миллионовСпорт 1 июля, 22:52
Шубенков стал четвертым в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в ПарижеСпорт 1 июля, 22:39
Россиянин Трояновский выиграл первый бой после потери титула чемпиона мираСпорт 1 июля, 22:19
Агент: "Флорида" по контракту не сможет обменять хоккеиста Дадонова в первые два годаСпорт 1 июля, 22:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заинтересованы в нападающем "Локомотива" Андрее Локтионове. Об этом ТАСС сообщил агент 27-летнего хоккеиста, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.
Локтионов провел в "Локомотиве" последние три года, его контракт с ярославским клубом истек 30 апреля. В сезоне-2016/17 в 63 матчах он набрал 39 очков (16+23), став вторым в клубе по результативности в плей-офф в качестве бомбардира и снайпера. В НХЛ он выступал за "Лос-Анджелес" (2009-2012) и "Нью-Джерси" (2013-2014). Он является обладателем Кубка Стэнли (2012), чемпионом мира среди юниоров (2007) и взрослых команд (2014).
"Есть три команды НХЛ, которые в нем заинтересованы. Назвать их не могу, так как это будет некорректно. Сейчас они должны закончить первую волну подписаний, которая началась 1 июля, - сказал Ларионов. - С этими командами у нас идет диалог, и мы с Андреем не спешим".
"Он хочет вернуться в НХЛ. Клубы лиги первым делом подписывают свободных агентов, которые находятся здесь на рынке, а вторая волна подписаний коснется конкретных позиций. Так что Андрей в этом плане готов приехать в ту команду, где у него будет шанс играть", - добавил он.
Рынок свободных агентов в НХЛ открылся 1 июля.