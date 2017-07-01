Агент: три клуба НХЛ интересуются форвардом "Локомотива" Локтионовым

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заинтересованы в нападающем "Локомотива" Андрее Локтионове. Об этом ТАСС сообщил агент 27-летнего хоккеиста, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

Локтионов провел в "Локомотиве" последние три года, его контракт с ярославским клубом истек 30 апреля. В сезоне-2016/17 в 63 матчах он набрал 39 очков (16+23), став вторым в клубе по результативности в плей-офф в качестве бомбардира и снайпера. В НХЛ он выступал за "Лос-Анджелес" (2009-2012) и "Нью-Джерси" (2013-2014). Он является обладателем Кубка Стэнли (2012), чемпионом мира среди юниоров (2007) и взрослых команд (2014).

"Есть три команды НХЛ, которые в нем заинтересованы. Назвать их не могу, так как это будет некорректно. Сейчас они должны закончить первую волну подписаний, которая началась 1 июля, - сказал Ларионов. - С этими командами у нас идет диалог, и мы с Андреем не спешим".

"Он хочет вернуться в НХЛ. Клубы лиги первым делом подписывают свободных агентов, которые находятся здесь на рынке, а вторая волна подписаний коснется конкретных позиций. Так что Андрей в этом плане готов приехать в ту команду, где у него будет шанс играть", - добавил он.

Рынок свободных агентов в НХЛ открылся 1 июля.