Рябинский: боксерский бой Поветкин - Руденко прошел в дружелюбной атмосфере

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Боксерский бой за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской организации (WBA) между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко прошел в дружелюбной атмосфере. Такое мнение журналистам выразил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

12-раундовый поединок состоялся в Москве и завершился победой Поветкина единогласным решением судей.

"Я боялся, что может быть что-то неприятное, нам меньше всего хотелось сделать из боя что-то политическое, - сказал Рябинский. - Но ничего не произошло, все было дружелюбно".

Также он отметил, что после победы Поветкина процесс его восстановления во Всемирном боксерском совете (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) после обвинений в допинге продолжится. "Сейчас мы продолжим войну с судами и федерациями. Есть еще WBC и IBF, мы продолжим восстановление Александра", - сказал Рябинский.

В активе россиянина теперь 32 победы (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и три поражения.