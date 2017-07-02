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ЦCП оплатит поездку на легкоатлетический ЧМ тех тренеров, кто работает в этой организации

Спорт
2 июля, 15:39 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В ВФЛА рассказали, что тренерам, которые не относятся к Центру спортивной подготовки сборных команд России, не исключено, что придется ехать в Лондон за свой счет

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Геннадий Габрилян (слева) и Мария Ласицкене

Геннадий Габрилян (слева) и Мария Ласицкене

© ТАСС/Станислав Красильников, архив

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) возьмет на себя расходы на поездку на чемпионат мира по легкой атлетике в Лондон тех тренеров, которые являются сотрудниками этой государственной организации. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийской федерации легкой атлетики.

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) выработала регламент участия нейтральных спортсменов в августовском чемпионате мира. Согласно документу, вместе с атлетом на ЧМ может ехать личный тренер [или лицо, заменяющее его]. IAAF берет на себя оплату всех участников турнира, однако личные тренеры нейтральных спортсменов должны ехать на мировое первенство не за счет международной федерации.

"Мы достигли договоренности, что ЦСП оплатит поездку тренеров, которые являются сотрудниками организации, - отметил собеседник агентства. - Тренерам, которые не относятся к ЦСП, не исключено, что придется ехать в Лондон за свой счет. Однако ВФЛА постарается решить сама этот вопрос".

По информации ТАСС, в штате ЦСП находятся такие специалисты, как Сергей Клевцов [тренер чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова], Геннадий Габрилян [тренер чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене] и Светлана Абрамова [тренер чемпионки Европы - 2014 в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой].

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 14 российских легкоатлетов, среди которых Ласицкене (Кучина), Шубенков, Сидорова, Дарья Клишина, Вера Ребрик, а также девять юниоров.

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