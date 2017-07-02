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Ласицкене: опыт прыжков в дождь на Мемориале Знаменских может пригодиться на ЧМ в Лондоне

Спорт
2 июля, 19:26 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 2, июля. /ТАСС

Победа на Мемориале Знаменских стала для Ласицкене девятой подряд в летнем сезоне

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Александр Щербак/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в женских прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина), одержавшая в воскресенье в дождливую погоду победу на Мемориале Знаменских, считает, что данный опыт выступлений может пригодиться на чемпионате мира в Лондоне. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Победа на Мемориале Знаменских стала для Ласицкене девятой подряд в летнем сезоне. В воскресенье в Жуковском она победила с результатом 1 метр 95 см.

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"Этот старт был важен для меня, - считает Ласицкене. - Опыт прыжков в дождливую погоду может пригодиться уже на чемпионате мира в Лондоне. Хотя я не могу сказать, что в этом сезоне прыгала только в сухую погоду. Все чередовалось".

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

11 июня Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Отметка 2,04 м является личным рекордом спортсменки, на турнире в Нидерландах Ласицкене попробовала установить мировой рекорд (2,10), но все три попытки оказались неудачными. Спортсменка также победила на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Тампере, на этапах "Бриллиантовой лиги" в Риме и Стокгольме.

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