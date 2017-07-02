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Чемпион мира Карлсен выиграл этап Гран-тура по шахматам в Бельгии

Спорт
2 июля, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В заключительный соревновательный день все десять шахматистов сыграли друг с другом в блиц

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Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

© EPA/GREGOR FISCHER

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу на втором этапе серии Гран-тур, который завершился в Бельгии.

В заключительный соревновательный день все десять шахматистов сыграли друг с другом в блиц. Карлсен обыграл россиянина Владимира Крамника, француза Максима Вашье- Лаграва, украинца Василия Иванчука, россиянина Яна Непомнящего, грузина Баадура Джобаву и сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом, армянином Левоном Ароняном, голландцем Анишем Гири и американцем Уэсли Со.

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Крамник одержал победу над Вашье-Лагравом, свел вничью партии с Гири, Со, Анандом, Иванчуком и Ароняном, уступив Карлсену, Непомнящему и Джобаве. Непомнящий обыграл Гири, Ананда, Крамника, завершил вничью партии с Джобавой, Со, проиграв Иванчуку, Ароняну, Карлсену и Вашье-Лаграву.

Первое место на турнире занял Карлсен, набравший 25,5 очка. Далее расположились Со (22,5), Вашье-Лаграв (22), Гири (20), Крамник, Аронян (по 18,5), Непомнящий (18), Ананд (16), Иванчук (15,5) и Джобава (3,5).

Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе - "классический" Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу, а в ноябре-декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн.

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