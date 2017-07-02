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Генменеджер "Монреаля": клуб не может подписать Радулова и Маркова на их условиях

Спорт
2 июля, 23:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что "Монреаль" предложил Радулову трехлетний контракт, но россиянин хочет получить соглашение сроком на шесть лет с зарплатой в $7 млн в год

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Андрей Марков и Александр Радулов (слева направо)

Андрей Марков и Александр Радулов (слева направо)

© Minas Panagiotakis/Getty Images

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" хотел бы подписать новые контракты с нападающим Александром Радуловым и защитником Андреем Марковым, но не может удовлетворить их запросы. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер клуба Марк Бержевен, слова которого приводит телеканал NBC.

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1 июля 2016 года Радулов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ "Монреаль". На данный момент 30-летний российский хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента. Марков, выступающий за "Монреаль" всю свою карьеру в НХЛ (с 2000 года), также является неограниченно свободным агентом. В воскресенье клуб объявил о подписании рекордного для вратарей контракта с канадцем Кэри Прайсом, который заключил с командой соглашение сроком на восемь лет и суммой на $84 млн.

"Если полагаться на требования Радулова и Емелина по контрактам, то я не смогу вернуть их в команду на таких условиях", - заявил Бержевен. Также генменеджер команды сообщил, что "Монреаль" уже сделал свои лучшие предложения Радулову и Маркову, поэтому никаких переговоров больше не будет.

Ранее сообщалось, что "Монреаль" предложил Радулову трехлетний контракт, но россиянин хочет получить соглашение сроком на шесть лет с зарплатой в $7 млн в год. 38-летний Марков рассчитывает на двухлетний контракт на общую сумму в $12 млн.

В прошедшем сезоне Радулов провел за "Монреаль", который выбыл в первом раунде Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и отдал 36 результативных передач. В плей-офф на счету россиянина шесть игр, две шайбы и пять передач. Марков вышел на лед в 62 встречах регулярного чемпионата, забросив шесть шайб и отдав 30 результативных передач. За шесть матчей плей-офф защитник отметился одной передачей.

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