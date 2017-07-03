Футболист сборной России Шишкин подписал трехлетний контракт с "Краснодаром"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу и московского "Локомотива" Роман Шишкин перешел в "Краснодар" на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.

Контракт 30-летнего Шишкина с новым клубом рассчитан на три года. Соглашение футболиста с "Локомотивом" действовало еще год.

Как сообщает пресс-служба москвичей, клуб расторг контракт с игроком по обоюдному согласию. Шишкин выступал за "Локомотив" с 2010 года. В общей сложности он провел за железнодорожников 182 матча и забил пять мячей. Вторую половину сезона-2016/17 Шишкин провел в аренде в

"Краснодаре", за который сыграл семь матчей в чемпионате и Кубке России.

В составе сборной России Шишкин провел 16 матчей. На Кубке Конфедераций-2017 защитник сыграл во встрече группового этапа против сборной Португалии (0:1).