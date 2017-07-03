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Турсунов уступил итальянцу Фоньини в первом круге Уимблдона

Спорт
3 июля, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:3 в пользу Фоньини

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Дмитрий Турсунов

Дмитрий Турсунов

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Дмитрий Турсунов проиграл итальянцу Фабио Фоньини в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

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Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:3 в пользу Фоньини, "посеянного" на турнире под 28-м номером. Матч продолжался 1 час и 32 минуты. Во втором круге итальянец сыграет с победителем встречи между чехом Иржи Веселы и украинцем Ильей Марченко.

34-летний Турсунов, который занимает 713-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в последнее время пропускает множество турниров из-за травм. Он сыграл лишь второй теннисный матч в 2017 году. Ранее он проиграл в первом круге Открытого чемпионата Австралии чеху Радеку Штепанеку.

Уимблдон завершится 16 июля.

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