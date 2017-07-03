Турсунов уступил итальянцу Фоньини в первом круге Уимблдона

Мэр Казани: опыт Кубка конфедераций будет востребован на ЧМ-2018Спорт 3 июля, 21:08
Лидер сезона "Формулы-1" Феттель не будет дисквалифицирован за инцидент с ХэмилтономСпорт 3 июля, 20:59
ЦБ обратил внимание на приток инвестиций в РоссиюЭкономика и бизнес 3 июля, 20:51
Радулов легко выбрал переход в "Даллас", так как у него не было других вариантовСпорт 3 июля, 20:46
ФСБ усовершенствовала правила режима в пограничной зонеПолитика 3 июля, 20:40
Макрон впервые выступил с посланием к обеим палатам парламента ФранцииМеждународная панорама 3 июля, 20:32
Турсунов уступил итальянцу Фоньини в первом круге УимблдонаСпорт 3 июля, 20:31
ФИФА объявила претендентов на звание автора лучшего гола Кубка конфедерацийСпорт 3 июля, 20:25
Создатели сериала "Ликвидация" опровергли сообщения о поездке Владимира Машкова в ОдессуКультура 3 июля, 20:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Дмитрий Турсунов проиграл итальянцу Фабио Фоньини в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:3 в пользу Фоньини, "посеянного" на турнире под 28-м номером. Матч продолжался 1 час и 32 минуты. Во втором круге итальянец сыграет с победителем встречи между чехом Иржи Веселы и украинцем Ильей Марченко.
34-летний Турсунов, который занимает 713-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в последнее время пропускает множество турниров из-за травм. Он сыграл лишь второй теннисный матч в 2017 году. Ранее он проиграл в первом круге Открытого чемпионата Австралии чеху Радеку Штепанеку.
Уимблдон завершится 16 июля.