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Радулов легко выбрал переход в "Даллас", так как у него не было других вариантов

Спорт
3 июля, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В понедельник стало известно, что россиянин подписал пятилетний контракт с "Далласом" на сумму $31,25 млн

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Александр Радулов

Александр Радулов

© AP Photo/Mark J. Terrill

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский форвард Александр Радулов рассказал, что решение выбрать клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" для продолжения карьеры далось ему легко, так как у него не было других достойных предложений. Слова спортсмена приводит журналист агентства АР Стивен Вайно на своей странице в Twitter.

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Александр Радулов

Александр Радулов продолжит карьеру в клубе НХЛ "Даллас"

В понедельник стало известно, что Радулов подписал пятилетний контракт с "Далласом" на сумму $31,25 млн. Прошлый сезон россиянин провел в "Монреале".

"Они ["Даллас"] хотели видеть меня у себя, я очень ценю это. В "Монреале" мне предлагали примерно те же деньги, но для меня важнее был срок контракта, я хотел соглашение минимум на пять лет. Я понимал, что получить такой контракт будет нелегко", - рассказал Радулов.

Россиянин добавил, что ему легко далось решение принять предложение "Далласа", так как у него не было других подходящих вариантов.

После перехода Радулова в "Даллас" в СМИ появилась информация, что "Монреаль" предлагал 30-летнему россиянину точно такой же контракт, но получил отказ. Хоккеист подтвердил эту информацию, отметив, что канадский клуб сделал свое предложение уже после того, как он согласился на условия, предложенные "Далласом". "Было бы несправедливо отказываться от сделки после того, как дал согласие", - пояснил Радулов.

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