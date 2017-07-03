Александр Радулов продолжит карьеру в клубе НХЛ "Даллас"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский нападающий Александр Радулов подписал пятилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" на сумму $31,25 млн. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Прошлый сезон НХЛ Радулов провел в "Монреале", с которым у него был однолетний контракт, истекший 1 июля. Радулов сыграл за "Монреаль", который не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В серии первого раунда Кубка Стэнли "Монреаль" уступил клубу "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2-4. В плей-офф на счету Радулова шесть игр, две шайбы и пять передач.