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Александр Радулов продолжит карьеру в клубе НХЛ "Даллас"

Спорт
3 июля, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Прошлый сезон россиянин провел в "Монреале", с которым у него был однолетний контракт, истекший 1 июля

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Александр Радулов

Александр Радулов

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский нападающий Александр Радулов подписал пятилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" на сумму $31,25 млн. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Прошлый сезон НХЛ Радулов провел в "Монреале", с которым у него был однолетний контракт, истекший 1 июля. Радулов сыграл за "Монреаль", который не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В серии первого раунда Кубка Стэнли "Монреаль" уступил клубу "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2-4. В плей-офф на счету Радулова шесть игр, две шайбы и пять передач.

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