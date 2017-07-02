Радулов ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ

Радулов ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛСпорт 2 июля, 11:45
Халк прилетел в Петербург на финал Кубка конфедераций и будет болеть за чилийцевСпорт 2 июля, 11:44
Число погибших в ДТП в Татарстане увеличилось до 14 человекПроисшествия 2 июля, 11:35
Агент: возвращение Радулова в Россию не связано с его хоккейным будущемСпорт 2 июля, 11:32
В ФРГ могут подать иск в конституционный суд из-за закона об однополых бракахОбщество 2 июля, 11:12
Кот-оракул Кубка конфедераций предсказал победу сборной Германии в финале турнираСпорт 2 июля, 11:00
На Украине из-за сильных дождей и ветра обесточены почти 750 населенных пунктовПроисшествия 2 июля, 10:42
Угроза из-под воды: как российские порты решают проблему затонувших судовОбщество 2 июля, 10:31
В Москве из-за ожидающейся непогоды объявлен желтый уровень опасностиОбщество 2 июля, 10:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский форвард Александр Радулов на данный момент ведет переговоры с четырьмя клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Черных.
"В НХЛ мы рассматриваем предложения со сроком контракта, однозначно, более трех лет, думаю, даже 5-6 лет. Конечно, все будет зависеть от финансов. За три года могут предложить такие деньги, что более длительное соглашение не понадобится. В НХЛ не за горами сборы, поэтому этот месяц должен нам что-то показать", - сказал Черных.
"Ведем переговоры с четырьмя клубами в НХЛ. Может быть, их будет больше, потому что на некоторые команды мы пока не выходили", - добавил собеседник ТАСС.
1 июля 2016 года Радулов подписал однолетний контракт с "Монреалем". В текущем сезоне 30-летний форвард провел за клуб, который выбыл в первом раунде Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В плей-офф на счету россиянина шесть игр, две шайбы и пять передач.