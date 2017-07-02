Радулов ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский форвард Александр Радулов на данный момент ведет переговоры с четырьмя клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Черных.

"В НХЛ мы рассматриваем предложения со сроком контракта, однозначно, более трех лет, думаю, даже 5-6 лет. Конечно, все будет зависеть от финансов. За три года могут предложить такие деньги, что более длительное соглашение не понадобится. В НХЛ не за горами сборы, поэтому этот месяц должен нам что-то показать", - сказал Черных.

"Ведем переговоры с четырьмя клубами в НХЛ. Может быть, их будет больше, потому что на некоторые команды мы пока не выходили", - добавил собеседник ТАСС.

1 июля 2016 года Радулов подписал однолетний контракт с "Монреалем". В текущем сезоне 30-летний форвард провел за клуб, который выбыл в первом раунде Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В плей-офф на счету россиянина шесть игр, две шайбы и пять передач.