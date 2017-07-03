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Эксперт: "Даллас" с приходом Радулова будет претендовать на Кубок Стэнли

Спорт
3 июля, 21:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам хоккейного агента Алексея Дементьева, клуб обладает достаточно широким выбором сильных и мастеровитых игроков

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Александр Радулов

Александр Радулов

© AP Photo/Mark Humphrey

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" с приобретением Александра Радулова станет одним из основных претендентов на Кубок Стэнли в 2018 году. Такое мнение ТАСС высказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

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Александр Радулов продолжит карьеру в клубе НХЛ "Даллас"

В понедельник было объявлено о подписании Радулова с "Далласом" пятилетнего контракта на сумму $31,25 миллиона с средней зарплатой $6,25 миллиона в год. Предыдущий сезон форвард провел в "Монреале", сыграв в регулярном чемпионате 76 матчей (18 голов + 36 передач) и шесть игр в плей-офф (2+5).

В мае "Даллас" подписал шестилетний контракт с вратарем Беном Бишопом, а после открытия рынка свободных агентов заключил соглашение с форвардом Мартином Ганзалом. В минувшем сезоне клуб занял 11-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, не попав в плей-офф.

"Даллас" с приобретением во вратарской линии и Александра будет являться самым серьезным претендентом на победу в Кубке Стэнли. Команда обладает достаточно широким выбором сильных и мастеровитых игроков, поэтому присутствие Радулова в любом из сочетаний равных составов меня не удивит, - сказал Дементьев. - Но я уверен, что тренерский штаб просто обязан использовать его мастерство и навыки при игре в большинстве".

До выступления в "Монреале" Радулов в НХЛ играл за "Нэшвилл" (2006-2008, 2012).

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