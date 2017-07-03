Эксперт: "Даллас" с приходом Радулова будет претендовать на Кубок Стэнли

Радулов поблагодарил руководство и тренерский штаб клуба НХЛ "Монреаль"Спорт 3 июля, 22:44
Эксперты отмечают острый дефицит парковок около больниц и поликлиник МосквыОбщество 3 июля, 22:21
Как регулируют интернет-пространство в разных странахОбщество 3 июля, 22:11
Россиянин Медведев обыграл швейцарца Вавринку в первом круге УимблдонаСпорт 3 июля, 22:00
Главу отделения Сбербанка в Чечне подозревают в незаконном обналичивании 1 млрд рублейПроисшествия 3 июля, 21:42
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детейОбщество 3 июля, 21:41
Разрешение IAAF для девяти российских юниоров действительно только на ЧМ в КенииСпорт 3 июля, 21:39
В Бостоне автомобиль врезался в толпуПроисшествия 3 июля, 21:30
IAAF позволила Афанасьевой претендовать на участие в ЧЕ, когда прием заявок уже завершилсяСпорт 3 июля, 21:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" с приобретением Александра Радулова станет одним из основных претендентов на Кубок Стэнли в 2018 году. Такое мнение ТАСС высказал хоккейный агент Алексей Дементьев.
В понедельник было объявлено о подписании Радулова с "Далласом" пятилетнего контракта на сумму $31,25 миллиона с средней зарплатой $6,25 миллиона в год. Предыдущий сезон форвард провел в "Монреале", сыграв в регулярном чемпионате 76 матчей (18 голов + 36 передач) и шесть игр в плей-офф (2+5).
В мае "Даллас" подписал шестилетний контракт с вратарем Беном Бишопом, а после открытия рынка свободных агентов заключил соглашение с форвардом Мартином Ганзалом. В минувшем сезоне клуб занял 11-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, не попав в плей-офф.
"Даллас" с приобретением во вратарской линии и Александра будет являться самым серьезным претендентом на победу в Кубке Стэнли. Команда обладает достаточно широким выбором сильных и мастеровитых игроков, поэтому присутствие Радулова в любом из сочетаний равных составов меня не удивит, - сказал Дементьев. - Но я уверен, что тренерский штаб просто обязан использовать его мастерство и навыки при игре в большинстве".
До выступления в "Монреале" Радулов в НХЛ играл за "Нэшвилл" (2006-2008, 2012).