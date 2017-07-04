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Медведев считает, что в первом и третьем сетах матча с Вавринкой играл потрясающе

Спорт
4 июля, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Российский теннисист, выиграв у швейцарца на старте Уимблдона, одержал первую в карьере победу на турнире серии Большого шлема

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

© EPA/GERRY PENNY

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев, победивший швейцарца Стэна Вавринку в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов), считает, что в первом и третьем сетах этой встречи действовал потрясающе. Слова россиянина приводит пресс-служба турнира.

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Даниил Медведев

Россиянин Медведев обыграл швейцарца Вавринку в первом круге Уимблдона

Медведев одержал свою первую победу на турнирах серии Большого шлема и над соперником из топ-5 - Вавринка был "посеян" на Уимблдоне под пятым номером. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1. После окончания игры россиянин, занимающий 49-ю позицию в рейтинге ATP, опустился на колени и поцеловал газон.

"Я поступил так потому, что выиграл свой первый матч на турнире серии Большого шлема. К тому же Уимблдон - мой любимый турнир, и я не мог поступить иначе", - признался 21-летний Медведев.

Российский теннисист также отметил, что этот травяной сезон для него складывается очень удачно (на прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала турнира в Истборне, где проиграл сербу Новаку Джоковичу), а для Вавринки - совсем наоборот. "Он [Вавринка] выиграл только один матч на траве. Я знал, что у меня будет шанс [на победу], если я буду играть хорошо. И в третьем и первом сете, думаю, я играл потрясающе", - подчеркнул он.

Во втором круге Медведев сыграет с бельгийцем Рубеном Бемельмансом.

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