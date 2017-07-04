Медведев считает, что в первом и третьем сетах матча с Вавринкой играл потрясающе

США в 241-й раз празднуют День независимостиОбщество 4 июля, 0:55
Хореограф Жозеф Надж представит в Петербурге мировую премьеру своего спектакляКультура 4 июля, 0:45
Медведев обсудит с единороссами реализацию блока предвыборной программы партииПолитика 4 июля, 0:28
Медведев считает, что в первом и третьем сетах матча с Вавринкой играл потрясающеСпорт 4 июля, 0:18
"Роскосмос": дистанционное зондирование Земли удешевит агропродукцию на 20% за пять летЭкономика и бизнес 3 июля, 23:52
Веснина обыграла Блинкову на старте УимблдонаСпорт 3 июля, 23:19
Кадыров оценил работу правительства Чечни за первое полугодие на "отлично"Политика 3 июля, 23:00
Радулов поблагодарил руководство и тренерский штаб клуба НХЛ "Монреаль"Спорт 3 июля, 22:44
Эксперты отмечают острый дефицит парковок около больниц и поликлиник МосквыОбщество 3 июля, 22:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев, победивший швейцарца Стэна Вавринку в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов), считает, что в первом и третьем сетах этой встречи действовал потрясающе. Слова россиянина приводит пресс-служба турнира.
Медведев одержал свою первую победу на турнирах серии Большого шлема и над соперником из топ-5 - Вавринка был "посеян" на Уимблдоне под пятым номером. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1. После окончания игры россиянин, занимающий 49-ю позицию в рейтинге ATP, опустился на колени и поцеловал газон.
"Я поступил так потому, что выиграл свой первый матч на турнире серии Большого шлема. К тому же Уимблдон - мой любимый турнир, и я не мог поступить иначе", - признался 21-летний Медведев.
Российский теннисист также отметил, что этот травяной сезон для него складывается очень удачно (на прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала турнира в Истборне, где проиграл сербу Новаку Джоковичу), а для Вавринки - совсем наоборот. "Он [Вавринка] выиграл только один матч на траве. Я знал, что у меня будет шанс [на победу], если я буду играть хорошо. И в третьем и первом сете, думаю, я играл потрясающе", - подчеркнул он.
Во втором круге Медведев сыграет с бельгийцем Рубеном Бемельмансом.