Россиянин Медведев обыграл швейцарца Вавринку в первом круге Уимблдона

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов).
Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1 в пользу 21-летнего россиянина, который дебютировал на Уимблдоне. Матч продолжался 2 часа 13 минут. Вавринка, "посеянный" на Уимблдоне под пятым номером, является трехкратным победителем турниров серии Большого шлема.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Вавринка занимает 3-е место, Медведев - 49-е.
Во втором круге Медведев сыграет с бельгийцем Рубеном Бемельмансом.
Уимблдон завершится 16 июля.