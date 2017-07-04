Тренер: Сливенко имеет все шансы вернуться в сборную России по тяжелой атлетике

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Многократная чемпионка мира и Европы Оксана Сливенко, завершившая карьеру в 2013 году, имеет все шансы вернуться в сборную России по тяжелой атлетике. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников.

Во вторник Сливенко заявила ТАСС о своем намерении вернуться в большой спорт, чтобы успешно выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

"Мы содержательно обсудили с Оксаной ее желание вернуться, и хочу сказать - она имеет это право, и я буду рад ее видеть в составе сборной, было бы желание, позволило бы здоровье, - отметил Колесников. - Она спортсменка выдающаяся, и в последние годы была около спорта, не переставала заниматься, делала упор на силовую подготовку. Для того, чтобы вернуться к классическим упражнениям ей много времени не потребуется. Все зависит от нее, но я знаю ее как волевую спортсменку".

Как отметил Колесников, история возвращения в тяжелую атлетику спортсменок после перерыва не нова. "На моей памяти такие ситуации уже были. Человеческие возможности велики, но при условии наличия внутреннего стержня. Я буду ей помогать, сам эти дороги прошел", - подчеркнул тренер.

Сливенко, на Играх-2008 в Пекине выигравшая серебро в весовой категории до 69 кг, в последний раз выступала на международных соревнованиях в ноябре 2013 года, когда на чемпионате мира в Польше стала четвертой. В ее активе три золотых награды чемпионатов мира и шесть чемпионатов Европы.