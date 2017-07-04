Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: Сливенко имеет все шансы вернуться в сборную России по тяжелой атлетике

Спорт
4 июля, 15:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Как отметил главный тренер женской сборной России Николай Колесников, история возвращения в тяжелую атлетику спортсменок после перерыва не нова

Поделиться
Материал из 1 страницы
Оксана Сливенко

Оксана Сливенко

© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Многократная чемпионка мира и Европы Оксана Сливенко, завершившая карьеру в 2013 году, имеет все шансы вернуться в сборную России по тяжелой атлетике. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников.

Смотрите также
Оксана Сливенко

Трехкратная чемпионка мира Оксана Сливенко приняла решение вернуться в тяжелую атлетику

Во вторник Сливенко заявила ТАСС о своем намерении вернуться в большой спорт, чтобы успешно выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

"Мы содержательно обсудили с Оксаной ее желание вернуться, и хочу сказать - она имеет это право, и я буду рад ее видеть в составе сборной, было бы желание, позволило бы здоровье, - отметил Колесников. - Она спортсменка выдающаяся, и в последние годы была около спорта, не переставала заниматься, делала упор на силовую подготовку. Для того, чтобы вернуться к классическим упражнениям ей много времени не потребуется. Все зависит от нее, но я знаю ее как волевую спортсменку".

Как отметил Колесников, история возвращения в тяжелую атлетику спортсменок после перерыва не нова. "На моей памяти такие ситуации уже были. Человеческие возможности велики, но при условии наличия внутреннего стержня. Я буду ей помогать, сам эти дороги прошел", - подчеркнул тренер.

Сливенко, на Играх-2008 в Пекине выигравшая серебро в весовой категории до 69 кг, в последний раз выступала на международных соревнованиях в ноябре 2013 года, когда на чемпионате мира в Польше стала четвертой. В ее активе три золотых награды чемпионатов мира и шесть чемпионатов Европы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В лесополосе под Омском обнаружены тела трех мужчин
2
Ракетная программа КНДР. Досье
3
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
4
Цена американского угля для Украины может составить $110-130 за тонну
5
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
6
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с дождем и усиление ветра
7
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама