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Тарпищев: теннисист Медведев не должен концентрироваться на результате на Уимблдоне

Спорт
4 июля, 16:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В понедельник россиянин одержал победу над пятой "ракеткой" турнира швейцарцем Стэном Вавринкой

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

© EPA/GERRY PENNY

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев не должен концентрироваться на результате на Уимблдонском турнире. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Даниил Медведев

Россиянин Медведев обыграл швейцарца Вавринку в первом круге Уимблдона

В понедельник Медведев одержал победу над пятой "ракеткой" турнира швейцарцем Стэном Вавринкой. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1 в пользу 21-летнего россиянина, который дебютировал на этом турнире.

"Молодежь играет по-разному каждый матч, и у него [Медведева] очень сложная сетка. Поэтому сейчас нужно сконцентрироваться не на результате, а в первую очередь на работе. Медведев входит в топ-50 мирового рейтинга ATP, также, как и [Карен] Хачанов. Все идет положительно, есть еще и Кубок Дэвиса, главное не потерять молодежь, которая у нас есть", - сказал Тарпищев.

Во втором круге Медведев сыграет с бельгийцем Рубеном Бемельмансом. Турнир завершится 16 июля.

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