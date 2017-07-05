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"Салават Юлаев" подписал контракты с хоккеистами Кокаревым и Федоровым

Спорт
5 июля, 7:33 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

С бывшими хоккеистами московского "Динамо" заключены двухлетние контракты

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Денис Кокарев

Денис Кокарев

© ТАСС/ Валерий Шарифулин

УФА, 5 июля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" подписал контракты с канадским голкипером Беном Скривенсом, а также нападающими Денисом Кокаревым и Артемом Федоровым. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в клубе.

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Статус неограниченно свободного агента присвоен 42 хоккеистам московского "Динамо"

"Контракт с голкипером, который в прошедшем сезоне играл за минское "Динамо" подписан сроком на один год. Также были заключены двухлетние контракты с бывшими нападающими московского "Динамо" Денисом Кокаревым и Артемом Федоровым", - сказали в клубе. Ранее в межсезонье команду покинул шведский вратарь Никлас Сведберг.

В минувшем сезоне "Салават Юлаев" занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф уфимцы проиграли казанскому "Ак Барсу" со счетом 1-4 в серии.

Во вторник стало известно, что игрок в числе 42-х игроков "Динамо" был признан неограниченно свободным агентом из-за задолженности АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" по зарплате за три месяца. Кокарев выступал за "Динамо" с 2010 года и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Кокарев сыграл 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 28 очков (8 шайб + 20 передач). В 10 матчах плей-офф на его счету игрока 2 очка (1+1). 23-летний Фёдоров провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 26 очков (10+16). В плей-офф он набрал 3 очка (2+1) в пяти встречах.

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