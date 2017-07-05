Президент "Витязя": плей-офф для игроков клуба стартует с начала сезона КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Плей-офф для подмосковного "Витязя" начнется с первого дня сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал президент клуба Михаил Головков.

В прошлом сезоне "Витязь" впервые в своей истории вышел в плей-офф.

"Я ребятам сказал на первом собрании, что отношение к нам со стороны соперников, болельщиков, специалистов будет совершенно другим, - сказал Головков. - Сезон будет динамичным, сжатым в связи с олимпийской паузой, и в конце января практически будет все ясно, кто будет в плей-офф. Он начинается для нас с первого дня".

Перед нынешним сезоном из команды ушли лидеры: вратарь Харри Сятери, защитник Якуб Ержабек, нападающие Миро Аалтонен и Марио Кемпе. Все они перешли в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Вместо них "Витязь" подписал контракты с защитниками Никласом Бурстрёмом и Войтеком Мозиком, а также форвардами Эссу Манкиненом и Яако Риссаненом.

"За новыми ребятами мы следили - генеральный менеджер ездил смотреть на них, наблюдали за ними и на видео, и вживую. Надеемся, что они будут достойны своих предшественников. Ждем хорошего выступления от всех легионеров, поскольку они должны быть на голову сильнее всех", - отметил он.

Также летом в "Витязь" из "Торпедо" перешел двукратный чемпион мира вратарь Михаил Бирюков. "Не знаю, кто у нас из голкиперов будет основным. В том году Игорь Сапрыкин с начала января выглядел очень достойно, что помогло нам при выходе в плей-офф. То, что Миша Бирюков опытный вратарь, в этом нет сомнений", - подчеркнул руководитель клуба.