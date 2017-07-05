Тренер: вице-чемпиону мира по тхэквондо Артамонову не хватило опыта проведения финалов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Серебряному призеру чемпионата мира по тхэквондо россиянину Михаилу Артамонову не хватило опыта проведения финальных поединков. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Вадим Иванов.

"Артамонову не хватило опыта проведения финальных поединков, он проиграл южнокорейскому спортсмену в финале с разницей в один балл, - сказал Иванов. - Но для него это первый чемпионат мира и второй официальный старт среди взрослых. Татьяна Кудашова - опытная спортсменка, хотя для нее это тоже первый чемпионат мира. В финале при счете 8:8 за три секунды до конца ей нужно было уйти от конфликта и перевести поединок в четвертый раунд, когда соперник проявляет инициативу, подстраиваться под него не стоит".

Главный тренер сборной отметил, что новые правила в тхэквондо повлияли на построение тактики поединка. "В правила были внесены значительные изменения, которые влияют на тактику проведения поединка, - объяснил Иванов. - Плотность поединка увеличилась, по сравнению с тем, что было раньше. Сейчас нет клинча, как такового, спортсмены постоянно обмениваются ударами".

Иванов заявил, что о шансах сборной России на Олимпийских играх 2020 года говорить преждевременно. "Пока рано говорить о том, кто сможет пробиться на Олимпиаду: чемпионат мира - лишь один из стартов, где спортсмен набирает рейтинговые баллы, так, победитель мирового первенства получает 120 баллов, - сказал Иванов. - В этом году пройдут три серии и финал Гран-при, командный чемпионат мира, в следующем - добавится еще одна серия Гран-при и пройдет чемпионат Европы. Поэтому спортсменам, чтобы попасть на Олимпиаду, нужно выступать стабильно минимум на шести соревнованиях в сезоне".