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Бюджет ХК "Динамо" в сезоне-2017/18 составит порядка 2 млрд рублей

Спорт
5 июля, 16:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам гендиректора клуба Сергея Федорова, состав "Динамо" на сезон-2017/18 практически сформирован

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Хоккеисты московского "Динамо"

Хоккеисты московского "Динамо"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Расходная часть бюджета "Динамо" в предстоящем сезоне чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет равна примерно 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба, заместитель председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Сергей Федоров.

В начале июня ООО "Хоккейный клуб "Динамо", являющееся структурой ВФСО, подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18.

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"Расходная часть бюджета клуба составит порядка 2 млрд рублей", - сказал Федоров.

По словам Федорова, задачи клуба на предстоящий сезон уже сформированы. "Тренерский штаб во главе с Владимиром Воробьевым задачи эти для себя сформулировал, заложил в план предсезонной подготовки, будет действовать по нему. Само имя "Динамо" заставляет команду стремиться к самым высоким результатам", - отметил он.

Первым предсезонным турниром для "Динамо" станет "Кубок Минска" с 26 по 29 июля.

Состав на сезон-2017/18 практически сформирован

По словам Федорова, состав "Динамо" на будущий сезон практически сформирован. "Практически все контракты согласованы, остались только технические детали. В ближайшее время мы опубликуем список состава основной команды, по молодежке мы это уже сделали. Школа будет работать в прежнем режиме, тренерами школа укомплектована полностью", - сказал Федоров.

"Да, некоторых сотрудников (АНО ОХК "Динамо" - прим. ТАСС) мы берем на работу в клуб, исходя из того, насколько полезен тот или иной работник для клуба", - добавил собеседник ТАСС.

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