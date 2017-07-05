Клуб НХЛ "Сент-Луис" подписал контракт с российским форвардом Костиным

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский форвард Клим Костин подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис". Об этом сообщает пресс- служба команды.

Костин был выбран "Сент-Луисом" на прошедшем драфте НХЛ под 31-м номером. Он стал первым из россиян, который был выбран на драфте в 2017 году.

Во вторник стало известно, что 18-летний Костин в числе 42-х игроков московского "Динамо" был признан неограниченно свободным агентом из-за задолженности АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" по зарплате за три месяца. Контракт Костина с "Динамо" действовал до весны 2019 года.

В минувшем сезоне Костин провел восемь матчей за "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге, девять игр в Высшей хоккейной лиге за "Динамо" из Балашихи (одна передача) и один матч за ХК МВД в Молодежной хоккейной лиге (одна передача).