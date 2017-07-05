Семин надеется, что Сычев со временем вернется в основной состав "Локомотива"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин надеется, что нападающий Дмитрий Сычев, которой перешел в клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Локомотив-Казанка", со временем вернется в основной состав первой команды. Об этом Семин сказал на презентации "Локомотива-Казанки".

Ранее на этом же мероприятии 33-летний Сычев был представлен в качестве капитана новой команды.

"Надеюсь, что с "Казанки" Дмитрий начнет, а потом присоединится к нам", - сказал Семин.

Ранее Сычев играл за "Спартак" (2002), французский "Марсель" (2003 - 2004), "Локомотив" (2004 - 2015), белорусское "Динамо" (2013), "Волгу" из Нижнего Новгорода (2013 - 2014), казахстанский "Окжетпес" (2015). В 2017 году выступал за пляжный футбольный клуб "Локомотив".

Сычев на высшем клубном уровне в различных турнирах провел 381 матч и забил 115 мячей. В активе форварда 47 матчей и 15 голов за сборную России.

"Локомотив-Казанка" - вторая команда в структуре московского футбольного клуба "Локомотив". Команда комплектуется, в основном, за счет выпускников академии "Локомотива" и игроков молодежного состава клуба.