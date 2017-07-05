Медведев после проигрыша на Уимблдоне кинул монеты в сторону судьи

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев после проигрыша бельгийцу Рубену Бемельмансу в матче второго круга Уимблдона достал кошелек и кинул несколько монет в сторону судейской вышки. Об этом сообщает Би-би-си.

По ходу встречи 21-летний Медведев проигрывал по сетам 0-2, но сумел сравнять счет. В решающей партии при счете 2:0 в свою пользу россиянин проиграл гейм на своей подаче. После этого он вызвал супервайзера и попросил поменять судью на вышке из-за предвзятого к нему отношения. Но он на эту просьбу получил отказ и игра продолжилась.

Медведев проиграл пятый сет со счетом 3:6. После он подошел к судье и пожал ей руку. Затем он, собирая вещи, достал из сумки кошелек и кинул несколько монет в сторону судейской вышки.

DJ Dave's Raves/YouTube

В апреле 2016 года Медведев был дисквалифицирован за неспортивное поведение на турнире в американском городе Саванна. После спорного решения судьи во время матча с американцем Дональдом Янгом россиянин поставил под сомнение ее объективность. Он заявил рефери матча, что она является другом американского теннисиста. В итоге россиянин был дисквалифицирован с турнира.

Уимблдон, третий в сезоне турнир серии Большого шлема, завершится 16 июля.