Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев после проигрыша на Уимблдоне кинул монеты в сторону судьи

Спорт
5 июля, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В решающей партии при счете 2:0 в свою пользу россиянин проиграл гейм на своей подаче, после чего вызвал супервайзера и попросил поменять судью на вышке из-за предвзятого к нему отношения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Даниил Медведев

Даниил Медведев

© EPA/GERRY PENNY

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев после проигрыша бельгийцу Рубену Бемельмансу в матче второго круга Уимблдона достал кошелек и кинул несколько монет в сторону судейской вышки. Об этом сообщает Би-би-си.

Смотрите также
Даниил Медведев

Россиянин Медведев проиграл бельгийцу Бемельмансу во втором круге Уимблдона

По ходу встречи 21-летний Медведев проигрывал по сетам 0-2, но сумел сравнять счет. В решающей партии при счете 2:0 в свою пользу россиянин проиграл гейм на своей подаче. После этого он вызвал супервайзера и попросил поменять судью на вышке из-за предвзятого к нему отношения. Но он на эту просьбу получил отказ и игра продолжилась.

Медведев проиграл пятый сет со счетом 3:6. После он подошел к судье и пожал ей руку. Затем он, собирая вещи, достал из сумки кошелек и кинул несколько монет в сторону судейской вышки.

DJ Dave's Raves/YouTube

В апреле 2016 года Медведев был дисквалифицирован за неспортивное поведение на турнире в американском городе Саванна. После спорного решения судьи во время матча с американцем Дональдом Янгом россиянин поставил под сомнение ее объективность. Он заявил рефери матча, что она является другом американского теннисиста. В итоге россиянин был дисквалифицирован с турнира.

Уимблдон, третий в сезоне турнир серии Большого шлема, завершится 16 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Уимблдон
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
2
Арабские страны продолжат бойкот Катара
3
Гидрометцентр не согласен с критикой Жириновского в адрес несуществующей структуры
4
Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии
5
Электрички задерживаются на участке Ярославского направления МЖД из-за грозы
6
Меркель констатировала изменение мирового порядка
7
Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе над ним и отозвать адвокатов
Темы дня
Реклама