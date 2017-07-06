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Яременко: шансы российских волейболистов на попадание в плей-офф Мировой лиги минимальны

Спорт
6 июля, 10:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Для выхода в полуфинал команде России необходима победа со счетом 3-0 над сборной Бразилии

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Александр Яременко

Александр Яременко

© Владимир Гердо/ТАС

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские волейболисты сохраняют минимальные шансы на выход в плей- офф "Финала шести" Мировой лиги. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

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Российские волейболисты проиграли канадцам в матче финального этапа Мировой лиги

В среду сборная России потерпела поражение от канадцев со счетом 0-3. Следующий матч россияне проведут 6 июля с бразильцами. Для выхода в плей-офф команде России необходима победа со счетом 3-0.

"Наши шансы на попадание в плей-офф минимальные, - сказал Яременко. - На этом турнире борьба за медали вполне возможно закончена, ведь нам необходимо теперь обыграть хозяев с крупным счетом. Сложный турнир, были сложные условия, но победить сборную Канады нам было по силам. Провальным выступление назвать нельзя, ведь уже попадание в финальный турнир - уже успех".

Финальный турнир Мировой лиги проходит в бразильской Куритибе. В группу со сборной России вошли команды Канады и Бразилии, другую группу составили сборные Франции, Сербии и США. По две лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого состоятся 7 июля. На 8 июля запланированы матч за третье место и финал.

Волейбольная Мировая лига среди мужских команд - главное коммерческое соревнование сезона, которое проводится с 1990 года. По шесть раз Мировую лигу выигрывали сборные Бразилии и Италии, четыре титула у сборной Польши, три - у аргентинцев. В 1997 и 2006 годах победителем Мировой лиги стала команда России.

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