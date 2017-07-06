Яременко: шансы российских волейболистов на попадание в плей-офф Мировой лиги минимальны

Лидер мирового сезона в прыжках в высоту Ласицкене выступит 16 июля на турнире в ПадуеСпорт 6 июля, 11:17
"Ведомости": оборот контейнеров на желдороге растет быстрее, чем в портахТранспорт 6 июля, 11:11
ФК "Томь" продлил контракт с главным тренером ПетраковымСпорт 6 июля, 11:04
Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФАСпорт 6 июля, 11:02
В начале было тяготение: как появился самый известный труд НьютонаНаука 6 июля, 11:00
СМИ: открытая перевалка угля в населенных пунктах-портах может быть запрещена с ноябряТранспорт 6 июля, 10:53
Жаров предупредил мессенджеры и соцсети об ответственности за нарушение законов РФОбщество 6 июля, 10:52
Открытая тренировка боксера Лебедева в Екатеринбурге отменена из-за непогодыСпорт 6 июля, 10:51
МИД РФ: террористы готовят провокации с химоружием в Сирии для обоснования ударов СШАПолитика 6 июля, 10:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские волейболисты сохраняют минимальные шансы на выход в плей- офф "Финала шести" Мировой лиги. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
В среду сборная России потерпела поражение от канадцев со счетом 0-3. Следующий матч россияне проведут 6 июля с бразильцами. Для выхода в плей-офф команде России необходима победа со счетом 3-0.
"Наши шансы на попадание в плей-офф минимальные, - сказал Яременко. - На этом турнире борьба за медали вполне возможно закончена, ведь нам необходимо теперь обыграть хозяев с крупным счетом. Сложный турнир, были сложные условия, но победить сборную Канады нам было по силам. Провальным выступление назвать нельзя, ведь уже попадание в финальный турнир - уже успех".
Финальный турнир Мировой лиги проходит в бразильской Куритибе. В группу со сборной России вошли команды Канады и Бразилии, другую группу составили сборные Франции, Сербии и США. По две лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого состоятся 7 июля. На 8 июля запланированы матч за третье место и финал.
Волейбольная Мировая лига среди мужских команд - главное коммерческое соревнование сезона, которое проводится с 1990 года. По шесть раз Мировую лигу выигрывали сборные Бразилии и Италии, четыре титула у сборной Польши, три - у аргентинцев. В 1997 и 2006 годах победителем Мировой лиги стала команда России.