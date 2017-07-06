Вопрос возвращения Каспарова в профессиональные шахматы рассмотрит комиссия по этике FIDE

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Возможность возвращения 13-го чемпиона мира россиянина Гарри Каспарова в профессиональные шахматы рассмотрит комиссия по этике Международной федерации шахмат (FIDE). Об этом ТАСС заявил глава организации Кирсан Илюмжинов.

54-летний гроссмейстер в среду объявил о возобновлении карьеры и намерении сыграть на турнире по быстрым шахматам и блицу на этапе серии Гран-тура в американском Сент-Луисе. Он получил "уайлд-кард" (специальное приглашение) от организаторов соревнований.

"Как президент FIDE я поддерживаю возвращение Каспарова, - сказал Илюмжинов. - Он великий шахматист, чемпион мира и это, безусловно, хорошо для шахмат. Возможно, он решил отойти от политики, решил перестать бегать по площадям и сосредоточиться на шахматах".

"С другой стороны, вопрос о его возвращении должна решить комиссия по этике FIDE, которая является независимым органом. Как все помнят, Каспаров вместе с главой шахматной федерации Сингапура был отстранен на два года за коррупцию и подкуп голосов на выборах президента FIDE в 2014 году", - пояснил глава организации.

В случае если комиссия по этике оставит дисквалификацию Каспарова без изменений, он сможет сыграть на турнирах под эгидой FIDE не ранее октября текущего года. Этап серии Гран- тура в Сент-Луисе пройдет в августе.

Каспаров завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. В апреле 2016 года он сыграл в товарищеском турнире по блицу, который проходил в Сент-Луисе, с американскими гроссмейстерами Фабиано Каруаной, Хикаро Накамурой и Уэсли Со.

Гарри Каспаров с 1985 по 1993 год удерживал звание чемпиона мира. Также он восемь раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе сборных СССР и России.