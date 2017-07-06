Шарапова примет участие в турнире WTA в Тяньцзине в октябре 2017 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова примет участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине (общий призовой фонд - $500 тысяч), который пройдет в октябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Я рада, что приму участие в этом турнире и поспособствую развитию тенниса в Китае, - сказала 30-летняя россиянка. - Знаю, что турнир существует лишь три года, но слышала, что он организован очень хорошо".

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. Планировалось, что Шарапова примет участие в квалификации Уимблдона, поскольку не стала просить организаторов выдать ей wild card в основную сетку турнира, однако не приняла участие в соревнованиях из-за травмы.

Турнир в Тяньцзине пройдет с 9 по 15 октября.