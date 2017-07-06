РФС начал подготовку по организации всероссийского турнира по киберфутболу

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) начал работу по подготовке первого в стране массового соревнования по киберспорту. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Ранее Министерство спорта РФ официально признало киберспорт отдельным видом спорта, а киберфутбол - дисциплиной футбола.
"Мне очень приятно, что РФС оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте, - сказал гендиректор РФС Александр Алаев. - Признание киберфутбола дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег. От лица РФС хочу выразить искреннюю благодарность президенту и исполкому РФС за плодотворную кропотливую работу и активное участие в содействии становлению новой дисциплины, также выражаем благодарность Международной федерации футбола (ФИФА) за поддержку этого начинания".
Отмечается, что развитие киберфутбола предполагается в активном сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России. О том, когда пройдет первый всероссийский турнир по киберфутболу, не сообщается.