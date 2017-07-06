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Ходок Афанасьева приняла решение выступить на молодежном чемпионате Европы в Польше

Спорт
6 июля, 16:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По информации ТАСС, 21-летняя Афанасьева сразу после выступления на чемпионате России, который проходил в первой половине июня в Чебоксарах, взяла небольшую паузу

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МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская легкоатлетка Клавдия Афанасьева, получившая в минувший понедельник от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать на международных стартах в нейтральном статусе, примет участие в молодежном чемпионате Европы, который стартует 13 июля в Польше. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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"К нам пришли официальные бумаги из Европейской федерации, согласно которым Афанасьева имеет право стартовать в Польше, - сообщил собеседник агентства. - Спортсменка, в свою очередь, подумала и приняла решение принять участие в этом турнире".

По информации ТАСС, 21-летняя Афанасьева сразу после выступления на чемпионате России, который проходил в первой половине июня в Чебоксарах, взяла небольшую паузу. После получения разрешения от IAAF она вынуждена была форсировать тренировочный процесс для того, чтобы к чемпионату Европы набрать хорошую форму.

Как ранее сообщил ТАСС ответственный секретарь комитета по спортивной ходьбе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Марис Петерсон, Афанасьева, в случае выполнения на этом турнире квалификационного норматива ЧМ-2017 в Лондоне сможет выступить на взрослом чемпионате мира.

На молодежном чемпионате Европы для спортсменов не старше 23 лет выступит еще одна российская спортсменка - бегунья на 100 метров Кристина Сивкова.

Турнир в Быдгоще завершится 16 июля.

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