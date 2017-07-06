Пилот "Рено" Сироткин примет участие в свободных заездах Гран-при Австрии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Резервный пилот "Рено" Сергей Сироткин примет участие в тестовых заездах Гран-при Австрии чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщила пресс-служба гоночной программы "СМП Рейсинг".

Россиянин заменит за рулем немца Нико Хюлькенберга. Для Сироткина это станет третьим участием в свободных заездах в текущем сезоне. Ранее он заменял пилотов на Гран-при Испании и Гран-при России.

"Я счастлив вновь сесть за руль болида "Рено". Мне очень нравится трасса в Шпильберге. Я очень люблю старые, исторические автодромы, а Red Bull Ring - это как раз одна из таких трасс. Надеюсь, что в этот раз мы полностью выполним намеченную программу на практику, соберем много информации по машине и положим начало хорошему уик-энду для команды", - заявил Сироткин.

Гран-при Австрии начнется пятничными заездами 7 июля.