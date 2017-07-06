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CAS не будет срочно рассматривать апелляцию Сагана на дисквалификацию с "Тур де Франс"

Спорт
6 июля, 17:50 дата обновления: 6 июля, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Во вторник на финише четвертого этапа произошел завал, в котором судьи признали виновным словака

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Петер Саган

Петер Саган

© EPA/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 6 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался рассматривать в срочном порядке апелляцию словацкого гонщика Петера Сагана и немецкой команды Bora-Hansgrohe на дисквалификацию спортсмена на престижной шоссейной многодневной велогонке "Тур де Франс". Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Во вторник на финише четвертого этапа произошел завал, в котором судьи признали виновным словака. Саган оттолкнул британца Марка Кавендиша, когда тот постарался объехать его, и занял второе место. В результате Кавендиш получил перелом плеча и был вынужден сняться с "Тур де Франс". Команда Bora-Hansgrohe подала протест, но он был отклонен организаторами веломногодневки.

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Команда Bora-Hansgrohe подала протест на дисквалификацию Сагана на "Тур де Франс"

В среду Bora-Hansgrohe подала апелляцию в CAS, настаивая на том, что Саган не нарушил правила. Команда рассчитывала на то, что CAS в срочном порядке рассмотрит это дело, чтобы в случае удовлетворения апелляции словак вернулся в число участников "Тур де Франс" и продолжил бы гонку.

CAS отказал Сагану и Bora-Hansgrohe в просьбе срочно рассмотреть это дело. Таким образом, словак остается дисквалифицированным на "Тур де Франс".

27-летний Саган восемь раз побеждал на этапах "Тур де Франс", в том числе он выиграл третий этап нынешней веломногодневки. Дважды словак становился чемпионом мира (2015, 2016) и один раз - чемпионом Европы (2016).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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