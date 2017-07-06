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Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии

Спорт
6 июля, 18:29 дата обновления: 6 июля, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Ранее вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни рассказал ТАСС, что матч Россия - Бразилия пройдет в марте

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Переговоры о проведении в 2018 году товарищеского матча между сборными России и Бразилии по футболу находятся в финальной стадии. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Товарищеский матч сборных России и Бразилии по футболу состоится в марте 2018 года

"С Бразилией мы надеемся сыграть в следующем году, переговоры на завершающей стадии", - сказал Мутко.

Ранее вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни рассказал ТАСС, что матч Россия - Бразилия пройдет в марте. По его словам, игра состоится в России.

Мутко также отметил, что в ноябре этого года сборная России сыграет на обновленном стадионе "Лужники". "Это стадион уже готов, сейчас просто дорабатывается. Здесь будут очень хорошие возможности. Думаю, к октябрю все будет завершено, и в ноябре мы надеемся провести на стадионе матч сборной России", - сказал глава РФС.

С августа 2016 году главным тренером сборной России является Станислав Черчесов. Под его руководством команда выступала на Кубке конфедераций 2017 года, где не сумела выйти из группы, обыграв новозеландцев (2:0), но уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

Мутко заявил, что работа Черчесова во главе сборной России его удовлетворяет.  "У нас есть главный тренер, и пока он устраивает", - сказал президент РФС. 

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