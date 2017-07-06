Черчесов: Россия покажет себя во всей красе во время чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия во время чемпионата мира по футболу 2018 года покажет себя во всей красе. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В четверг состоялось представление тура кубка мира, который начнется 9 сентября в Красноярске.

"Россия - самая большая страна, которая принимает чемпионат мира, поэтому это будет реальный тур. Количество городов, которые будут в нем участвовать, говорит о популяризации футбола, мы покажем себя во всей красе. И молодые футболисты, наверное, будут смотреть на этот кубок. Все это такой положительный снежный ком, который будет работать на футбол", - сказал Черчесов.

"Посещу ли какой-нибудь город вместе с кубком? Если он будет наш, то посетим", - добавил тренер.

Чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.