Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Черчесов: Россия покажет себя во всей красе во время чемпионата мира по футболу

Спорт
6 июля, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По словам главного тренера национальной сборной, количество городов, которые будут в участвовать в ЧМ-2018, говорит о популяризации футбола

Поделиться
Материал из 1 страницы
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия во время чемпионата мира по футболу 2018 года покажет себя во всей красе. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Смотрите также

Кубок мира посетит 50 стран в преддверии ЧМ-2018

В четверг состоялось представление тура кубка мира, который начнется 9 сентября в Красноярске.

"Россия - самая большая страна, которая принимает чемпионат мира, поэтому это будет реальный тур. Количество городов, которые будут в нем участвовать, говорит о популяризации футбола, мы покажем себя во всей красе. И молодые футболисты, наверное, будут смотреть на этот кубок. Все это такой положительный снежный ком, который будет работать на футбол", - сказал Черчесов.

"Посещу ли какой-нибудь город вместе с кубком? Если он будет наш, то посетим", - добавил тренер.

Чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
2
Трамп: США призывают Россию прекратить "поддержку враждебных режимов"
3
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
4
Ростех не закупал турбины для ТЭС в Крыму напрямую у Siemens
5
Трамп выступил в Варшаве с речью в защиту западной цивилизации
6
В центре Киева автомобиль въехал в толпу митингующих
7
Ростех предоставит оборудование для строящихся энергообъектов в Крыму
Темы дня
Реклама