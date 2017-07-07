Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Игрок: волейболисты сборной России получили уникальный опыт в финале Мировой лиги

Спорт
7 июля, 1:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

По словам диагонального сборной России Максима Жигалова, волейболисты получили опыт выступления с самыми сильными командами мира, а также опыт игры на большом стадионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Все волейболисты сборной России получили уникальный опыт выступления в финале Мировой лиги, несмотря на то, что команда не смогла пробиться в полуфинал турнира. Такое мнение после игры высказал диагональный российской сборной Максим Жигалов, слова которого приводит пресс-служба турнира.

Смотрите также

Российские волейболисты проиграли бразильцам и не сумели выйти в полуфинал Мировой лиги

В четверг сборная России со счетом 2-3 уступила команде Бразилии во втором матче группового раунда финального этапа Мировой лиги, который проходит в бразильской Куритибе. Это поражение не позволило россиянам пробиться в полуфинал турнира.

"Это был отличный матч для нашей молодой команды, несмотря на результат игры. Мы получили уникальный опыт не только игры против бразильцев, но и опыт выступления на таком огромном стадионе (игры финала проходят на футбольном стадионе "Арена Байшада", который вмещает 43 тысячи зрителей - прим. ТАСС). Мы являемся молодыми игроками, которые многому научатся после этого турнира. Конечно же, мы расстроены результатом, но мы провели лучшую свою игру, мы действовали намного увереннее, чем в матче с канадцами", - сказал 27-летний Жигалов.

В среду в первом матче в группе российские волейболисты уступили канадцам со счетом 0-3. Бразильцы обыграли канадцев со счетом 3-1. Сборная Бразилии набрала 5 очков и заняла первое место в группе, канадцы с тремя очками расположились на второй позиции. Сборная России набрала одно очко.

В другой группе выступают сборные США, Сербии и Франции. Американцы идут на первом месте, в двух матчах они набрали четыре очка. Французы с двумя очками занимают второе место, сербы с нулем - третьи. В финальном этапе Мировой лиги участвуют шесть сборных, разбитые на две группы по три команды. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 8 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
2
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
3
Ростех не закупал турбины для ТЭС в Крыму напрямую у Siemens
4
Суд арестовал женщину, сбившую ребенка в Балашихе
5
В Гамбурге в стычках с антиглобалистами пострадали 74 полицейских
6
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
7
Путин и Трамп проведут первую личную встречу и могут внести ясность в отношения РФ и США
Темы дня
Реклама