Игрок: волейболисты сборной России получили уникальный опыт в финале Мировой лиги

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Все волейболисты сборной России получили уникальный опыт выступления в финале Мировой лиги, несмотря на то, что команда не смогла пробиться в полуфинал турнира. Такое мнение после игры высказал диагональный российской сборной Максим Жигалов, слова которого приводит пресс-служба турнира.

В четверг сборная России со счетом 2-3 уступила команде Бразилии во втором матче группового раунда финального этапа Мировой лиги, который проходит в бразильской Куритибе. Это поражение не позволило россиянам пробиться в полуфинал турнира.

"Это был отличный матч для нашей молодой команды, несмотря на результат игры. Мы получили уникальный опыт не только игры против бразильцев, но и опыт выступления на таком огромном стадионе (игры финала проходят на футбольном стадионе "Арена Байшада", который вмещает 43 тысячи зрителей - прим. ТАСС). Мы являемся молодыми игроками, которые многому научатся после этого турнира. Конечно же, мы расстроены результатом, но мы провели лучшую свою игру, мы действовали намного увереннее, чем в матче с канадцами", - сказал 27-летний Жигалов.

В среду в первом матче в группе российские волейболисты уступили канадцам со счетом 0-3. Бразильцы обыграли канадцев со счетом 3-1. Сборная Бразилии набрала 5 очков и заняла первое место в группе, канадцы с тремя очками расположились на второй позиции. Сборная России набрала одно очко.

В другой группе выступают сборные США, Сербии и Франции. Американцы идут на первом месте, в двух матчах они набрали четыре очка. Французы с двумя очками занимают второе место, сербы с нулем - третьи. В финальном этапе Мировой лиги участвуют шесть сборных, разбитые на две группы по три команды. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 8 июля.