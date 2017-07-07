Игровой свитер Зарипова будет поднят под своды арены "Металлурга" по окончании карьеры

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Игровой свитер хоккеиста Даниса Зарипова появится под сводами арены магнитогорского "Металлурга", когда нападающий завершит карьеру. Об этом ТАСС заявил вице-президент хоккейного клуба Геннадий Величкин.

Соглашение игрока с "Металлургом" истекло 30 апреля. В пятницу стало известно, что 36-летний Зарипов подписал контракт на два года с казанским "Ак Барсом".

"Выражаем Данису огромную благодарность за годы, проведенные в клубе. Его вклад был неоценим, он навсегда вошел в историю "Металлурга". Мы вывешиваем свитер после окончания карьеры. Мы уверены, что свитер Даниса, когда он закончит карьеру, будет под сводами нашей арены", - заявил Величкин.

Хоккеист провел в "Металлурге" последние четыре сезона и дважды выиграл с командой Кубок Гагарина (2014, 2016).