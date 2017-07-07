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"Томь" получила разрешение на регистрацию новых футболистов и пополнила состав 9 игроками

Спорт
7 июля, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Все новички смогут дебютировать за команду в первом матче сезона - 8 июля томичи в 1-м туре первенства Футбольной национальной лиги примут "Кубань"

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Футболисты "Томи"

Футболисты "Томи"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение снять с томской "Томи" запрет на регистрацию новых игроков, после чего состав команды пополнили девять новичков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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"Сегодня состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС, по итогам которого было принято решение удовлетворить заявление ФК "Томь" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов", - говорится в сообщении.

Состав команды пополнили вратарь Юрий Шафинский (контракт на 2 года), защитники Алексей Герасимов (аренда до конца сезона) и Дмитрий Соколов (контракт на 1 год), полузащитники Роман Войдель (контракт на 1 год), Юрий Петраков (контракт на 2 года), Сергей Каретник (контракт на 1 год) и Павел Кудряшов (аренда на сезон), а также нападающий Анзор Саная (контракт на 1 год). "После прохождения медицинского осмотра будет заявлен полузащитник Павел Деобальд", - отмечается в сообщении.

Все новички смогут дебютировать за команду в первом матче сезона - 8 июля томичи в 1-м туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) примут "Кубань".

Ранее из-за наличия долга в 460 млн рублей перед игроками и сотрудниками РФС запретил "Томи" регистрировать новых игроков. Позднее за счет спонсорской помощи "Томи" удалось закрыть долги, после чего клуб подал заявление об отмене запрета. По итогам прошлого сезона томичи покинули Российскую футбольную премьер-лигу.

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