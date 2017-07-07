Мейлер: футболисты "Халла" с удовольствием работают с тренером Слуцким

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Игроки английского футбольного клуба "Халла" получают удовольствие от работы под руководством российского тренера Леонида Слуцкого. Такое мнение высказал ирландский полузащитник команды Дэвид Мейлер, слова которого приводит пресс-служба клуба.
Предсезонная подготовка под руководством Слуцкого у футболистов "Халла" началась в понедельник.
"Тренировки проходят хорошо, мы работаем на набор формы. Слуцкий уже готовит нас к началу сезона. В предыдущие сезоны мы не работали над набором формы в течение трех недель", - рассказал Мейлер.
"Слуцкий впечатлил меня и впечатлил всех остальных. Я могу сказать от имени всех парней, что мы получаем удовольствие от работы с ним", - добавил полузащитник.
Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре прошлого года. После этого он проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык, посещал матчи Английской премьер-лиги и заявлял о желании работать в английском клубе. 9 июня стало известно, что российский специалист возглавил "Халл", выступающий во второй по силе лиге чемпионата Англии.