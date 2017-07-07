Гомоляко: ХК "Металлург" будет биться до последнего, несмотря на потери в составе

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский "Металлург" будет биться, несмотря на уход ключевых игроков. Об этом ТАСС сообщил чемпион России, двукратный победитель Евролиги в составе "Металлурга" Сергей Гомоляко.

В пятницу "Ак Барс" объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Данисом Зариповым. Форвард ранее выступал за "Металлург", играя в одном звене с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем.

"Несомненно, это тяжелая потеря для клуба, и будет непросто найти замену игроку такого высокого калибра. Нужно, чтобы взаимопонимание с тем же Коваржем и Мозякиным было на максимальном уровне. В данный момент не могу сказать, кто сможет заменить Зарипова, но Илья Воробьев мощный тренер и, думаю, он найдет оптимальное сочетание", - сказал Гомоляко.

Ранее магнитогорский клуб покинули, в частности, защитники Алексей Береглазов, Виктор Антипин и Крис Ли.

"Ушли ключевые игроки, но в то же время пришли Денисов, Шенфельд и еще ряд хороших игроков. Этот сезон будет достаточно сложным для "Металлурга", но в любом случае команда будет биться до конца и только за самые высокие позиции", - добавил Гомоляко.

В сезоне-2016/17 магнитогорский "Металлург" стал финалистом Кубка Гагарина, в решающей серии уступив СКА со счетом 1-4.