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Гомоляко: ХК "Металлург" будет биться до последнего, несмотря на потери в составе

Спорт
7 июля, 20:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

В пятницу "Ак Барс" объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Данисом Зариповым

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Хоккеисты "Металлурга"

Хоккеисты "Металлурга"

© Михаил Метцель/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский "Металлург" будет биться, несмотря на уход ключевых игроков. Об этом ТАСС сообщил чемпион России, двукратный победитель Евролиги в составе "Металлурга" Сергей Гомоляко.

В пятницу "Ак Барс" объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Данисом Зариповым. Форвард ранее выступал за "Металлург", играя в одном звене с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем.

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"Несомненно, это тяжелая потеря для клуба, и будет непросто найти замену игроку такого высокого калибра. Нужно, чтобы взаимопонимание с тем же Коваржем и Мозякиным было на максимальном уровне. В данный момент не могу сказать, кто сможет заменить Зарипова, но Илья Воробьев мощный тренер и, думаю, он найдет оптимальное сочетание", - сказал Гомоляко.

Ранее магнитогорский клуб покинули, в частности, защитники Алексей Береглазов, Виктор Антипин и Крис Ли.

"Ушли ключевые игроки, но в то же время пришли Денисов, Шенфельд и еще ряд хороших игроков. Этот сезон будет достаточно сложным для "Металлурга", но в любом случае команда будет биться до конца и только за самые высокие позиции", - добавил Гомоляко.

В сезоне-2016/17 магнитогорский "Металлург" стал финалистом Кубка Гагарина, в решающей серии уступив СКА со счетом 1-4.

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