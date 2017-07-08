Федун расстроился, что болельщики не присутствовали на церемонии награждения "Спартака"

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Владелец московского "Спартака" Леонид Федун расстроился, что болельщики красно-белых не смогли присутствовать на церемонии награждения команды золотыми медалями чемпионата России по футболу сезона-2016/17. Об этом Федун заявил во время церемонии, которая проходит в субботу в Москве.
Золотые медали футболистам, тренерскому штабу, административному штабу, а также совету директоров "Спартака" вручил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
"Наконец сбылось то, о чем мы все мечтали долгие 16 лет, - сказал Федун. - Жаль, что здесь нет болельщиков. Вы знаете, что наш стадион принял матчи Кубка конфедераций, поэтому мы не смогли там собраться. Спасибо всем болельщикам".
Изначально мероприятие должно было пройти на "Открытие-Арене", однако в связи с тем, что там проходили матчи Кубка конфедераций, на стадионе будет проводиться подготовка к домашним матчам следующего сезона.
"Спартак" стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее ему это удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.