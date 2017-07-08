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Футболистам, тренерам и персоналу "Спартака" вручены золотые медали чемпионата России

Спорт
8 июля, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Торжественное мероприятие состоялось в субботу в Москве

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Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты, а также тренерский и административный штабы московского "Спартака" получили золотые медали чемпионата России сезона-2016/17, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Торжественное мероприятие состоялось в субботу в Москве. Медали вручил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, также в награждении приняли участие глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. На церемонии также присутствовали первый вице-президент РФС Никита Симонян, владелец московского клуба Леонид Федун.

Медали также вручили членам совета директоров клуба: председателю совета Федуну, заместителю председателя совета Наилю Измайлову, генеральному директору "Спартака" Сергею Родионову, вице-президенту "Лукойла" Александру Матыцину, члену совета директоров "Лукойла" и председателю совета директоров группы "КапиталЪ Управление активами" Сергею Михайлову, гендиректору ООО "Стадион "Спартак" Андрею Федуну, а также бывшему заместителю председателя совета директоров "Спартака" Александру Жиркову, который в июне этого года покинул свой пост.

"Спартак" выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это ему удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Также на счету клуба 12 титулов чемпиона СССР.

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