Каррера: чемпионство не дает права футболистам "Спартака" расслабляться

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Победа в чемпионате России не дает права "Спартаку" расслабляться в преддверии старта нового сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом во время церемонии награждения клуба золотыми медалями заявил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Золотые медали футболистам, тренерскому штабу, административному штабу, а также совету директоров "Спартака" вручил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

"Хочу поблагодарить свою семью, всех болельщиков, которые нам дали свое тепло, - сказал Каррера. - Уже через неделю нам предстоит важный матч, мы не должны думать, что чемпионство прошлого сезона дает нам фору. Нам нужно бороться, ибо никто ничего нам дарить не будет. Я хочу побеждать еще, чтобы радовать руководство, болельщиков и всех остальных".

Изначально мероприятие должно было пройти на "Открытие- Арене", однако в связи с тем, что там проходили матчи Кубка конфедераций, на стадионе будет проводиться подготовка к домашним матчам следующего сезона.

"Спартак" в минувшем сезоне стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее ему это удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.