Глушаков: каждый футболист "Спартака" гордится тем, что играет именно в этой команде

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Каждый игрок московского "Спартака" гордится тем, что выступает за красно-белых. Об этом во время церемонии награждения клуба золотыми медалями чемпионата России по футболу заявил капитан команды Денис Глушаков.

Золотые медали футболистам, тренерскому штабу, административному штабу, а также совету директоров "Спартака" вручил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

"Благодарю болельщиков, потому что без них очень сложно, - сказал Глушаков. - Каждый футболист гордится тем, что играет именно в "Спартаке". Нам предстоит сложный сезон. Благодарю руководство и особенно Леонида Федуна, без которых мы не протянули бы".

Изначально церемония награждения должна была пройти на "Открытие-Арене", однако в связи с тем, что там проходили матчи Кубка конфедераций, на стадионе будет проводиться подготовка к домашним матчам следующего сезона.

"Спартак" в минувшем сезоне стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее ему это удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.