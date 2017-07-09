Независимая организация допинг-тестирования будет работать на ОИ-2018

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Независимая организация допинг-тестирования (ITA) будет работать на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает портал Inside the games.

Данное решение было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК), который проходит в Лозанне. Ожидается, что организация начнет работу именно на Олимпиаде в Пхенчхане, но будет действовать в ограниченном режиме.

МОК объявил о создании ITA 16 марта в ходе заседания исполкома организации. ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования. Каждый спортсмен, который намерен принять участие в международных соревнованиях, должен будет сдать определенное количество допинг-тестов, исходя из планов, количество тестов для каждого спортсмена должно быть "прозрачным".

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.