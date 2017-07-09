СМИ: МОК не будет помогать оргкомитету ОИ-2016 в погашении долгов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет оказывать организаторам летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро помощь в погашении долгов. Об этом сообщает портал Inside the games.

Ранее агентство AP сообщило, что организаторы Игр-2016 обратятся в МОК с просьбой помочь в погашении долга перед кредиторами в размере 130 млн бразильских реалов (около 40 млн долларов). Однако в заявлении МОК, приведенном на портале, говорится, что МОК уже выполнил все свои обязательства перед оргкомитетом Олимпиады, предоставив 1,53 млрд бразильских реалов.

"Исполком заявил, что МОК закрыл все свои обязательства перед оргкомитетом в декабре 2016 года, - говорится в заявлении. - МОК внес рекордную сумму для успешного проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Это дополнение к исключительным финансовым обязательствам всех участников Олимпийских игр, которые составляли сотни миллионов реалов, чтобы сделать эти исторические Игры возможными".

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года.