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СМИ: МОК не будет помогать оргкомитету ОИ-2016 в погашении долгов

Спорт
9 июля, 21:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

МОК заявил, что уже выполнил все свои обязательства перед оргкомитетом Олимпиады

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© EPA/DIEGO AZUBEL

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет оказывать организаторам летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро помощь в погашении долгов. Об этом сообщает портал Inside the games.

Ранее агентство AP сообщило, что организаторы Игр-2016 обратятся в МОК с просьбой помочь в погашении долга перед кредиторами в размере 130 млн бразильских реалов (около 40 млн долларов). Однако в заявлении МОК, приведенном на портале, говорится, что МОК уже выполнил все свои обязательства перед оргкомитетом Олимпиады, предоставив 1,53 млрд бразильских реалов.

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СМИ: организаторы ОИ-2016 просят МОК помочь в погашении долга в $40 млн

"Исполком заявил, что МОК закрыл все свои обязательства перед оргкомитетом в декабре 2016 года, - говорится в заявлении. - МОК внес рекордную сумму для успешного проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Это дополнение к исключительным финансовым обязательствам всех участников Олимпийских игр, которые составляли сотни миллионов реалов, чтобы сделать эти исторические Игры возможными".

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года.

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