Цена билета на матч "Барселона" - "Реал" в Майами доходит до $10 тыс.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Стоимость одного билета на товарищеский матч между испанскими футбольными клубами "Барселона" и "Реал", который пройдет в Майами (США, штат Флорида), достигает $10 тысяч (более 600 тысяч рублей). Об этом сообщает испанская газета As.

29 июля "Барселона" и "Реал" проведут товарищеский матч в рамках Международного кубка чемпионов 2017 года. Встреча пройдет на стадионе в Майами, который вмещает более 65 тысячи зрителей.

Все билеты на матч были проданы в марте за 20 минут. На вторичном рынке цена одного билета на данный момент варьируется от $283 до $10 тысяч. Поскольку в США перепродажа билетов на спортивные соревнования легализована, приобрести их можно на официальном сайте турнира.

Эль класико между "Реалом" или "Барселоной" второй раз в истории пройдет за пределами Испании. В мае 1982 года клубы сыграли друг с другом в Венесуэле. Победу в том матче "Реалу" принес гол Висенте дель Боске.

На турнире "Барселона" также сыграет с итальянским "Ювентусом" и английским "Манчестер Юнайтед". "Реал" встретится с "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Затем "Барселона" и "Реал" сыграют 12 и 15 августа в двухматчевом противостоянии за Суперкубок Испании.